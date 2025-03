Willy en Berenice vieren briljanten huwelijk

De 82-jarige Willy Van den Braembussche en de 79-jarige Berenice Wambeke werden plechtig ontvangen door het gemeentebestuur voor de receptie van de viering van hun diamanten bruiloft. Willy werd geboren in Petegem aan de Leie en Berenice in Machelen. Ze leerden elkaar kennen op het werk bij de firma Cosyns in Deinze. Ze gaven elkaar het jawoord op 24 februari1964 in Machelen. Ze kregen één kind, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Ze wonen in de Dorpstraat in Machelen. Willy was tijdens zijn werkloopbaan actief bij het maken van lederen schoenen en later heeft hij ook nog gewerkt bij het zeemlederen bedrijf Colle te Deinze terwijl Berenice retouches deed bij de firma Pelvan in Olsene. Als ontspanning gaan ze nu vaak gaan wandelen. (MV)