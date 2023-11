Wilfried en Rosa zijn een gouden paar

De 79-jarige Wilfried Gorré en de 74-jarige Rosa Vanhoutte werden ontvangen op het gemeentehuis van Olsene om hun gouden bruiloft te vieren. Wilfried werd geboren in Wetteren en Rosa in Beveren-Leie. Ze leerden elkaar kennen in het Jachthuis in Heule. Ze stapten in het huwelijksbootje op 1 juni 1973 in Beveren-Leie. Het gouden echtpaar kreeg drie kinderen en zeven kleinkinderen. Ze wonen nu in de Wilgenlaan in Zulte. Wilfried was leraar in het VTI in Kortrijk en Rosa was lerares knippen en naaien in school Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Waregem. Wilfried houdt zich vooral bezig met het monteren van video’s en Rosa houdt van lezen en naaien (MV/foto MV)