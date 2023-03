Wilfried en Agnes vieren gouden jubileum

Wilfried Vanhove en Agnes Museeuw uit de Stationsstraat 128 in Ardooie zijn naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum ontvangen in het gemeentehuis.

Wilfried werd geboren op 29 mei 1948. Agnes is geboren op 11 maart van datzelfde jaar. Wilfried begon te werken toen hij zestien jaar was, bij Gabriel Vanhecke in Pittem. Hij was machinebediener en ging met brugpensioen toen hij 58 was.

De hobby’s van Wilfried situeren zich op het sportieve vlak. Hij was voetballer en gaat nu vaak naar het voetbal kijken. Ook fietsen zit hem in het bloed, en met Okra gaat hij mee fietsen, als seingever. Tuinieren is een andere hobby van Wilfried.

Agnes werkte eerst bij de firma Marie Thumas, tot het bedrijf ermee stopte. Daarna was ze nog enkele jaren de ijverige huishoudhulp bij de firma Debruyne. Ook Agnes gaat graag fietsen. Tuinieren en knutselen zijn haar andere hobby’s.

Op de dansvloer

Wilfried en Agnes leerden elkaar kennen op de dansvloer van de Thier Brau in Torhout. Ze trouwden op 9 maart 1973 in Koekelare. Hun zoon Franky is getrouwd met Saskia Vanglabeke; zij wonen in Tielt en zijn de ouders van Jarno en Margot. (JM)