Werner en Norma zijn briljanten paar

Werner Vandoorne en Norma Clarysse uit de Fabriekslaan in Ledegem werden feestelijk ontvangen in het administratief centrum in Ledegem. Vijfenzestig jaar geleden, op de verjaardag van Norma, besloten ze om met elkaar door het leven te gaan.

Werner en Norma zijn rasechte Ledegemnaars. Norma zag het levenslicht op 16 november 1935 als jongste van drie. Haar twee broers zijn inmiddels spijtig genoeg al overleden. Het gezin Clarysse woonde langs de Provinciebaan op het gehucht Sint-Pieter. Daar doorliep ze ook haar eerste schooljaren. De laatste lagere schooljaren volgde ze in Beitem. Na haar schoolperiode ging Norma aan de slag als bobijnster in ’t Fabriekske. Ze zou er werken tot de geboorte van Nico. Nadien werkte ze van thuis uit voor de zetelfabrieken Eclan en Mobal.

Werner werd geboren op 8 oktober 1933 in Ledegem. Het gezin Vandoorne woonde in de Statiestraat, later in de Menenstraat. Na zijn schoolloopbaan in Ledegem ging hij aan de slag bij de firma Depoorter in Aalbeke. Later was Werner verantwoordelijk voor de modellen bij Mobal. Hij nam ‘s avonds werk mee naar huis zodat ook Norma aan de slag kon.

Ondertussen genieten de jubilarissen van hun pensioen. Sport en het verenigingsleven zijn doorheen hun huwelijksleven een rode draad gebleken. Werner speelde voetbal op hoog niveau. Als 17-jarige maakte hij zijn debuut bij het eerste elftal van Olympic Ledegem. Hij scoorde onmiddellijk drie keer. Daarnaast was hij onder andere actief bij Menen. Een knieletsel dwong hem in 1957 een punt te zetten achter zijn professionele voetbalcarrière. Daarna zou hij wel nog lang minivoetballen. Ook Norma was erg sportief. Zij volleybalde bij Gezinssport.

Sociaal actief

Daarnaast toont het koppel zich erg actief binnen het plaatselijke verenigingsleven. BGJB, Gezinssport en Okra zijn verenigingen waarvan ze niet enkel lid zijn, maar zich ook erg voor engageren. Zo organiseerde Werner 22 jaar de dagreizen van Okra.

Het paar leerde elkaar kennen via het voetbal. Norma’s vader was een groot supporter van Werner. Het koppel werd onafscheidelijk na hun eerste dans op de kermis in Gullegem. Op 15 november 1957 gaven Norma en Werner elkaar het jawoord in het gemeentehuis van Ledegem voor burgemeester Pieter Denolf.

Na het feest in café De Reisduif wandelde het kersverse paar te voet naar hun nestje in het ouderlijke huis van Norma waar ze eerst elf jaar meewoonden en de zorg voor moeder op zich namen. In 1968 verhuisden Norma en Werner naar de Fabriekslaan. Hun gezinsgeluk werd bezegeld met twee kinderen: Nico en Ann. Inmiddels zijn er met Florence, Marie-Hélène, Michèle en Celeste vier kleinkinderen. (BF)