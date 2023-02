Werner en Mariette vieren diamanten huwelijksverjaardag

Werner Holvoet en Mariette Vanneste werden uitgenodigd op het stadhuis door schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). Zij bood hen een geschenk aan en feliciteerde hen met hun diamanten huwelijksverjaardag. Mariette (81) is geboren in Gullegem op 15 oktober 1941, als twaalfde kind in een gezin. Zij voltooide het lager onderwijs in Marke en ging daarna werken als dienstmeid bij baron de Bethune en als keuken- en poetshulp in MPI Pottelberg. Mariette deed vrijwilligerswerk en past op de kleinkinderen. Werner Holvoet (82) is geboren in Marke op 31 maart 1940 als tweede van vijf kinderen. Hij genoot een opleiding autotechniek. Hij werkte in het leger in Duitsland en daarna bij de ontmijningsdienst. Werner houdt van lopen, fietsen, voetballen, wandelen, een kaartje leggen en voor de kleinkinderen zorgen. “Een mooie reis wordt ook geapprecieerd”, zegt hij. Het diamanten koppel leerde elkaar kennen bij vrienden thuis. Zij trouwden op 2 januari 1963 in de kerk van Marke. Het gezin werd gezegend met drie zonen: Ronny, Gino en Danny. Intussen zijn er zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het geheim van hun lang huwelijk? “Elkaar geirne zien en aan beide kanten een beetje water bij de wijn doen.” (Peter Van Herzeele/foto JVGK)