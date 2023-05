Werner en Maria vieren diamanten huwelijksjubileum

Werner Pattyn en Maria Ghemar uit de Boezingestraat in Elverdinge vierden hun zestigste huwelijksverjaardag. Ze gaven elkaar het jawoord op 27 april 1963 in Elverdinge.

Maria werd thuis in Elverdinge geboren op 5 mei 1942. Na haar schooltijd in Elverdinge en nadien in snit en naad in de Frikadellen en de Heilige Familie ging ze werken bij Vandevivere in Sint-Jan en vervolgens bij Garage Riem in Ieper. Kort voor ze trouwde, werd ze stikster in Begetex Ieper, beter gekend als het soldatenkot. Werner werd geboren in Ieper op 7 februari 1943, daarna verhuisde het gezin naar Vlamertinge. Na de gemeenteschool studeerde hij nog twee jaar aan het Atheneum. “Op mijn veertiende trok ik naar de fabriek in Tourcoing in Frankrijk. Door een langdurige staking in de fabriek deed ik mee aan een examen bij de RTT als telegrambesteller in Ieper.”

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen in oktober 1959 op een supportersbal van wielrenner André Durnez in De Lido in Vlamertinge. Maria was nog vrij jong, maar mocht uitzonderlijk naar het bal omdat het voor een wielrenner was. Na hun huwelijk woonden ze zes maanden in bij de ouders van Maria en ze verhuisden daarna naar een appartement in Anderlecht.

Heimwee

“Na een bevorderingsexamen werd ik tewerkgesteld in Brussel”, vertelt Werner. “Maria kon aan de slag dicht bij onze nieuwe woonplaats in de fabriek Soudometal. Maar de heimwee naar de Westhoek werd te groot en er was een kindje op komst, waardoor we in 1966 terugkeerden naar Elverdinge.”

In dat jaar werd hun zoon Patrick geboren die met zijn vrouw Nathalie Ameloot in Ieper woont. Van 1970 tot 1976 hield Maria een frituur open in Vlamertinge. Maar door gezondheidsproblemen van Werner, die op 51-jarige leeftijd door ziekte op pensioen werd gezet, stopte ze de frituur. “Daarna was ik nog 18 jaar onthaalmoeder.”

Hun grootste hobby was de koers. “In 1998 reed ik met onze eigen neutrale wagen in wielerwedstrijden in binnen- en buitenland mee voor de neutrale service. Jammer genoeg kreeg ik in 2017 door mijn leeftijd geen vergunning meer en moest ik daarmee stoppen. We leerden elkaar kennen door het wielrennen en nog altijd is naar de koers gaan kijken onze grootste hobby.”

Werner en Maria hebben met Sakina, Soraya en Senna drie kleinkinderen, Georges is hun eerste achterkleinkind. (FB)