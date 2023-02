Werner en Lucienne uit Nieuwpoort zijn zeventig jaar getrouwd

Werner Van den Berghe (93) en Lucienne De Ridder (92) zijn zeventig jaar getrouwd en hebben op 28 januari hun platina jubileum gevierd.

Lucienne groeide op in Nederbrakel, als oudste in een gezin met vier kinderen. Haar moeder baatte een kruidenierswinkel uit, terwijl haar vader de kost verdiende als dakwerker en taxichauffeur. Ze vond na haar humaniora een job in Brussel, waar ze als directiesecretaresse bij een verzekeringsmaatschappij werkte.

Werner is ook afkomstig uit de Vlaamse Ardennen: uit Sint-Goriks-Oudenhove, een deelgemeente van Zottegem. Hij groeide op als tweede in een rij van vijf kinderen. Zijn moeder maakte handschoenen, zijn vader was zelfstandig metselaar. Werner begon als rijksambtenaar bij het toenmalige Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. Hij muteerde in de jaren 70 van de dienst Mindervaliden naar de dienst Sociale Inspectie, waar hij in 1989 met pensioen ging.

Werner en Lucienne namen dagelijks de trein van en naar hun werk in de hoofdstad. Op 6 december 1952 stapten ze in het huwelijksbootje. In 1954 schonk Lucienne het leven aan zoon Yvan (ondertussen overleden) en in 1960 werd het gezin uitgebreid met zoon Alain.

Samen met de kinderen kwamen ze dikwijls op vakantie aan zee. In 1988 gingen ze op zoek naar een tweede verblijf en kochten hun huidig appartement op de hoek van het Leopoldplein en de Zeedijk, waar ze een adembenemend uitzicht hebben. Ze zijn de trotse mémé en opa van twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

(PG/foto IV)