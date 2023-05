Werner en Denise vieren diamant

Werner Simon (84) en Denise Kieken (84) kennen elkaar al heel lang, 65 jaar om precies te zijn. Ze leerden elkaar kennen in een dancing. Toen Werner Denise zag op de dansvloer, moest en zou hij met haar dansen. Het was het begin van een nieuw verhaal voor het koppel. Ondertussen zijn ze zestig jaar getrouwd. Ze stapten op 4 mei 1963 in het huwelijksbootje. In het begin zag het koppel elkaar niet veel. Werner werkte immers bij de toenmalige Zeemacht. Later werd hij boekhouder. Denise werkte als verkoopster. Het koppel woont op het Ernest Feysplein. (JRO/foto JRO)