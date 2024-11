Walter Pype en Erna Cool zijn 50 jaar getrouwd

Walter Pype en Erna Cool stapten een halve eeuw geleden in het huwelijk en vierde nu dus het gouden huwelijksjubileum. Walter Pype (72) werkte vroeger bij Stagaco in Staden, een bedrijf waar je terecht kon voor gasinstallaties, elektriciteit en sanitair. Echtgenote Erna Cool (71) werkte in de horeca en was ook een tijdlang huisvrouw. Walter en Erna werden een koppel tijdens een bal in dancing Flandria in de Ieperstraat. Ze trouwden op 25 oktober 1974. De dag nadien volgde het kerkelijk huwelijk. Het koppel heeft 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Walter was jarenlang bestuurslid bij AMCS, de Automobielclub Staden, en is er nu nog losse medewerker. Hij maakte ook een tijdlang deel uit van de civiele bescherming. Erna is lid van Ferm. (BCH/foto JCR)