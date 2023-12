Walter en Rosa vieren hun gouden huwelijksverjaardag

Walter Soenens (71) en Rosa Verhulst (70) werden onlangs op het gemeentehuis gehuldigd naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Het koppel huwde op 31 oktober 1973 in Meulebeke. Ze gingen aanvankelijk in de Spoorweglaan in Pittem wonen, maar verhuisden in 1979 naar hun huidige woning in de Kwiekmotestraat. In 1975 werd hun zoon Fabrice geboren, die op 25-jarige leeftijd overleed door een ongeval. In 1979 werd hun tweede zoon Gregory geboren, die met zijn partner Julie en met hun kleinkinderen Birger en Britt hun leven kleur geven. Walter was heel actief in tal van verenigingen en Rosa kennen velen nog als gewezen uitbaatster van de cafetaria van de sporthal. Tegenwoordig spelen ze beiden graag petanque. (JG/foto Jan)