Walter en Monique varen in een diamanten huwelijksbootje

Walter Verstringe (84) en Monique De Bruyckere (82) zijn 60 jaar getrouwd. Ze ontmoetten elkaar in dancing Roxy in Knokke. De vonk sloeg er over tijdens het dansen. Na twee jaar verkering traden ze in het huwelijksbootje. Hun liefde werd bekroond met drie kinderen, zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Walter hield tot zijn dertigste de bakkerij van zijn vader open en was daarna aan de slag bij Bakkerij Baert. Monique nam de opvoeding van de kinderen en het huishouden voor haar rekening. In zijn jonge jaren ging Walter graag vissen, krulbollen en kaarten. Vandaag de dag brengen ze samen af en toe nog een bezoekje aan centrumcafés Twit Peird en Den Ossekop. (MIWI/foto MIWI)