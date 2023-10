Walter en Carine uit Zulte zijn een gouden paar

De 73-jarige Walter Demeyer en de 69-jarige Carine Cordier vierden samen met hun familie hun gouden huwelijksjubileum tijdens de receptie op het gemeentehuis in Olsene.

Walter werd geboren in Tielt en Carine in Waregem. Ze leerden elkaar kennen in het Hof Van Vlaanderen in Oeselgem.Op 31 augustus 1973 stapten ze in het huwelijksbootje.

Ze wonen nu in de Kastanjelaan in Zulte. Het gouden echtpaar kreeg één kind en één kleinkind. Walter was in zijn loopbaan technisch tekenaar en Carine was huisvrouw. Walter houdt zich vooral bezig met fietsen en wandelen, en Carine houdt het bij lezen. (MV)