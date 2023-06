Walter en Agnes vieren diamanten huwelijksverjaardag

Walter Decabooter (84) en Agnes Vanhoutte (83) stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje. Deze bijzondere huwelijksverjaardag lieten ze niet zomaar voorbijgaan. Ze kregen een warme ontvangst in het gemeentehuis waar de burgemeester en enkele schepenen klaarstonden met een geschenk en een verfrissend drankje. Walter en Agnes wonen langs de Burgemeester Verstaenlaan in Wakken. Tijdens zijn werkloopbaan was Walter tewerkgesteld bij houtzagerij Vankeirsbilck in Wakken. Agnes werkte in een naaiatelier en toen ze mama werd, bleef ze thuis als huisvrouw. Het koppel leerde elkaar kennen in het café van de ouders van Agnes. Het café bevond zich aan de grens met Wakken en Markegem. Het koppel kreeg twee dochters: Anja en Nancy. Nu zijn ze grootouders van zes kleinkinderen. Walter en Agnes doen het samen goed in hun huisje. Ze wandelen en fietsen graag en Walter is dagelijks actief in de weer in zijn groentetuintje. (NS/gf)