Wie kan helpen? Vrouw verliest trouwring op spoeddienst AZ Groeninge Kortrijk

Anita uit Gullegem is op zoek naar haar trouwring, die zij gisterennamiddag kwijt raakte op de spoeddienst van AZ Groeninge in Kortrijk. Via familie lanceerde ze een oproep op sociale media. Het gaat om een fijne goudgele ring met daarin “Anita & Gilbert 04/09/’92” gegraveerd.

Gisterenmiddag tussen 14 en 17 uur was Anita met haar man op de spoeddienst van AZ Groeninge in Kortrijk. Toen ze daar even naar het toilet ging, deed ze zoals vaak haar ring uit om haar handen te wassen. Wanneer ze ‘s avonds thuiskwam, merkte ze op dat ze haar trouwring had verloren. Anita en Gilbert zijn ondertussen al 30 jaar getrouwd. De ring is voor haar heel belangrijk, zeker nu het net wat minder gaat met haar man.

Wie de ring vindt, kan iets laten weten aan het ziekenhuis AZ Groeninge op het nummer 056/63.63.63.