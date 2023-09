Vrienden speelden voor huwelijksmakelaar

José Devlamynck en Lucrèce Waegebaert uit de Sperrenwijk waren op zondag 13 augustus samen met hun kinderen en kleinkinderen de genodigden in het kasteel ter Borcht naar aanleiding van hun gouden jubileum.

José werd op 31 januari 1952 geboren in Tielt als zoon van Raymond Devlamynck en Rachel D’Hoop. Het gezin telde maar liefst 13 kinderen: negen zonen en vier dochters. Vader Raymond runde een landbouwbedrijf in de Grote Roeselarestraat en moeder Rachel had de handen vol met haar kroost. Na de lagere schooljaren trok José naar het VTII in Tielt waar hij een opleiding houtbewerking volgde. Hij werkte 22 jaar bij Vandecapelle in Ingelmunster, 7 jaar bij José Braeckevelt, 6 jaar bij Kurt Nuttinck en 10 jaar bij Rudi Descheemaeker.

Samen fietsen

Op 60-jarige leeftijd kon José met pensioen. In zijn vrije tijd fietste José bij de Sterrevrienden en bij de Steenwegvrienden. Nu maakt hij fietstochtjes aan de zijde van zijn echtgenote Lucrèce. Verder houdt hij van wandelen en van tuinieren.

Lucrèce Waegebaert werd op 3 oktober 1953 geboren in Izegem. Met haar ouders, Cyriel Waegebaert en Margariet Goemaere, haar broer en twee zussen woonde ze in Ingelmunster. Vader was vlasbewerker en moeder Margriet was huisvrouw. Na haar lagere school trok Lucrèce naar het instituut Edelweis in Ingelmunster waar ze de naaischool volgde. Na haar studies vond ze onmiddellijk werk bij het confectiebedrijf De Cockere, bij Seyntex en bij Arsène Van Hollebeke. Lucrèce was ook gedurende twaalf jaar onthaalmoeder. Ze beëindigde haar loopbaan bij Libeco op 58-jarige leeftijd.

Gekoppeld

Lucrèce : “Vrienden van mij en van José zorgden ervoor dat we elkaar leerden kennen. We werden dus eigenlijk gekoppeld. (lacht) De eerste afspraak was in de Wante in Ingelmunster waar er nu en dan dansavonden georganiseerd werden. We huwden op 1 juni 1973.” José en Lucrèce zijn de fiere ouders van een zoon en een dochter. Stijn is gehuwd met Liselotte Desmet en Nele trad in het huwelijksbootje met Dominique Vander Hauwaert. Het gouden echtpaar heeft vier kleinkinderen: Obe, Liene, Siebe en Saar. (LB)