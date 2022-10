Vrienden metselen gevel van huwelijkspaartje dicht met bakken bier; tuin bezaaid met duizenden flesjes en kroonkurken

Het ‘Winkels Geroakel’. Zo heet de vriendengroep met een blauw-zwart hart uit Sint-Eloois-Winkel die niet enkel graag naar het voetbal gaat kijken, maar die ook niet om een stunt zit verlegen. En toen zaterdag hun maat Kevin Blomme met zijn Sofie Vergoyen in het huwelijksbootje stapte, dan hadden ze natuurlijk iets in petto. De woning van het koppel dat op de Bosmolens (Izegem) woont was dicht gemetseld met bierbakken.

In de Wagenmakerstraat, een kleine verkaveling op de Bosmolens, was het zaterdag een drukte van jewelste. De vrienden van Kevin Blomme en Sofie Vergoyen haalden alles uit de kast om het koppel dat eerder die middag in de echt was verbonden, een poets te bakken. “Weet je, Kevin is er ook als de kippen bij om een stunt uit te halen met een ander. Meer zelfs, hij had ons nog wat uitgedaagd. We hadden aan zijn schoonmoeder de sleutel van het huis gevraagd, die we wel niet kregen. Maar hij had daarna nog een sms’je gestuurd met de vraag hoe het zat met die sleutel… En hij had zich ook voorbereid. Hij had zijn wagen tot pal tegen zijn garagepoort geparkeerd. Maar dan kent hij ons niet. We hebben die wagen gewoon verplaatst met behulp van een professionele krik.”

Tot in de dakgoot toe lagen bierflesjes.

“Naar schatting hebben de kroonkurkjes een straatwaarde van 100 euro aan oud ijzer”

Flesjes tot in de dakgoot toe

En eens de 12-koppige groep vrienden de toegang tot de tuin had gekregen, kon het werk beginnen. “We hebben de gevel dicht gemetseld met 320 bakken bier, die hebben we ook beveiligd zodat ze niet kunnen omvallen. De flessen van die 320 bakken, zijnde 7860 exemplaren, hebben we in de tuin verspreid. Tot in de dakgoot toe. En we hebben ook een jaar lang kroonkurkjes gespaard. We hebben er een 150.000-tal naar schatting. Die hebben we ook allemaal netjes gedrapeerd over de tuin. Let wel, we vermoeden dat die kroonkurkjes wel goed zijn voor 100 euro aan straatwaarde aan oud ijzer.”

Een zwembadje in de tuin bevatte het huwelijkscadeau: 500 euro geperst in kroonkurkjes.

Zwembadje met daarin het cadeau: 10 goudvissen en….

In de tuin hadden ze ook nog wat extra bakken bier voorzien waarmee ze een zwembadje gemaakt hebben en daarin stak ook de cadeau voor het koppel. “Tien goudvissen! Maar ook voor 500 euro aan stukken van een halve euro. Die hebben we stuk voor stuk netjes allemaal in een kroonkurkje geperst. Hij zal dus zijn werk hebben om aan zijn centen te geraken.”

Het trouwfeest van Kevin Blomme (34) en Sofie Vergoyen (30) vond zaterdagavond 1 oktober plaats in Feestzalen Vaernewijck in Kuurne. Hoe ze bij hun thuiskomst hun woning konden betreden, dat blijft nog een vraagteken. De huwelijksnacht zal wellicht wat uitgesteld zijn.