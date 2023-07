Vrienden en familie zetten huis van pasgehuwd koppel als grap te koop: “We kregen honderden telefoontjes”

Yannick Goderis (35) en Daphné Dedrie (28) uit Bredene stapten vrijdag in het huwelijksbootje en worden sindsdien overstelpt met honderden telefoontjes. Hun vrienden en familie stelden immers hun huis, auto en bakfiets te koop aan spotprijzen. Daarnaast lieten ze in verschillende Facebookgroepen weten dat er zondag een zomerbar opent op de locatie waar ze wonen.

Yannick en Daphné leerden elkaar zes jaar geleden kennen via Tinder. Vrijdag gaven ze elkaar uiteindelijk het jawoord. Hun feest ging door in een feestzaal in buurgemeente Oudenburg. Maar wat ze niet wisten, is dat ze hun telefoon best dicht bij de hand hielden. De vader van Daphné, Lorenzo (43), had er samen met zijn andere dochter, Lotte (15), voor gezorgd dat het koppel zich na hun huwelijk niet zou vervelen. “We krijgen sinds gisteren het ene telefoontje na het andere”, vertelt Yannick. “Eerst wou iemand mijn auto kopen. Iemand anders had interesse in onze bakfiets. Vreemd allemaal.”

Uitverkoop

Maar het ergste moest nog komen. Lorenzo en Lotte hadden op de koop toe het huis van het koppel in de Fritz Vinckelaan te koop gezet. “Voor amper 150.000 euro”, zegt Daphné, die er de grap wel van inziet. “Natuurlijk krijgen wij heel wat telefoontjes. Na het vijfde telefoontje hadden we door dat er iets niet klopte. Achteraf bleek dat onze auto voor amper 900 euro en onze bakfiets voor 250 euro te koop stond. Een bord aan onze garage en in onze voortuin met ‘te koop’ maakten de grap compleet.”

Het koppel kreeg ondertussen al honderden telefoontjes. Geïnteresseerden konden zaterdag om 15 uur langskomen voor een kijkdag. “Hier stonden dus echt mensen, he”, zegt Yannick lachend, terwijl zijn telefoon onophoudelijk overgaat. “C’est une blague pour mon mariage”, probeert Daphné in gebrekkig Frans als ze dan toch besluit om op te nemen. “Weet je hoeveel keer we al hebben moeten duidelijk maken dat het om een grap gaat? De telefoontjes kunnen we al niet meer op de handen van de aanwezigen op ons huwelijksfeest tellen. Zelf hebben we op geen enkel moment iets doorgehad, wetende dat ze er al van januari mee bezig zijn. We stonden verborgen bij alle Facebookposts.”

Los van de verkoop van hun huis, auto en bakfiets, bleek hun adres ook nog eens het decor te vormen voor de opening van een nieuwe zomerbar in de buurt. “Er had zelfs al iemand uit de buurt geprotesteerd tegen de komst van de zomerbar”, pikt Daphné in. “Daarnaast werden er petjes besteld bij mij – ik ben zelfstandige in het ontwerpen van gepersonaliseerde producten – met daarop YaDa, de naam van de zomerbar. Ik had nooit door dat YaDa de eerste twee letters waren van onze voornamen. We vinden het wel geslaagd. Veel liever zo, dan dat ze ons huis op stelten hadden gezet.”

En de vrienden en familie van het koppel: die lachten in hun vuist. “Onze grap is geslaagd”, zegt Lotte. “We hebben hier hard aan gewerkt. Dit vergeten ze nooit meer.”