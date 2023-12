Vriend van Scala-zangeres Sien (30) vraagt haar tussen twee optredens ten huwelijk: “Wat een complete verrassing!”

In GC Gilwe in Geluwe waren er zondag twee optredens van Scala & Kolacny Brothers. Tot het internationaal gerenommeerd meisjeskoor behoort ook Sien Vanlangendonck (30) uit Geluwe. Het was een complete verrassing toen haar vriend Jurgen Vermont haar tussen twee optredens door ten huwelijk vroeg.

“Dat gebeurde in de kleedkamer, met heel de groep en de broers erbij”, vertelt mama Christel Rosé die samen met Philippe Verraes het initiatief voor het dubbelconcert nam. “Jurgen en Sien zijn al acht jaar samen. Alleen ik wist van het huwelijksaanzoek, voor al de rest was het een verrassing.”

Sien Vanlangendonck zingt al vijf jaar bij het koor van de broers Kolacny. De talrijke aanwezigen waren vol lof over de twee optredens en de show.