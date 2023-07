Voormalig gemeenteraadslid Maria is al zestig jaar getrouwd met ‘haar’ Frans

Maria Vanneste en Frans Vercruysse werden feestelijk ontvangen op het gemeentehuis in Ardooie voor hun diamanten huwelijksjubileum. Ze leerden elkaar destijds kennen in Dancing Damberd in Izegem.

Maria Vanneste werd geboren in Ardooie op 29 september 1938. Frans is een geboren Koolskampenaar en zag het levenslicht op 7 juli 1938. De jubilarissen leerden elkaar kennen in Dancing Damberd in Izegem. Op 4 juli 1963 stonden Maria en Frans in het gemeentehuis in Ardooie voor hun huwelijk. Dag op dag, zestig jaar later, was er opnieuw een terugkeer naar het gemeentehuis vol herinneringen aan zestig jaar huwelijksleven.

Het gezin heeft een zoon en twee dochters. Martin is gehuwd met Carine Godefroij; zij vestigden zich in de Ardennen. Martine is met haar man Bart Ollevier in Koolskamp blijven wonen. Leen is de gastvrije bakkersvrouw in Roeselare waar ze gehuwd is met Nick Dewulf.

Frans en Maria woonden vele jaren in de Oude Heirweg in Koolskamp waar ze een landbouwbedrijf runden. Nu wonen ze in de Lichterveldsestraat.

Gemeenteraadslid

Frans is altijd al een fervent fietser geweest. Hij is nog steeds lid van Okra en Neos. In de Sint-Elooisgilde mag hij zich eredeken noemen. In de mate van het mogelijke werkt hij ook nog graag in de moestuin.

Ook Maria is een bezige bij. Ze fietst nog altijd graag en ze is een actief bestuurslid van Okra Koolskamp en lid op de Tassche en bij Neos. Als bestuurslid van het kerkbestuur helpt ze mee in de parochiale werking. Na de fusie van Ardooie en Koolskamp werd Maria door de toenmalige CVP (nu CD&V, red.) binnengehaald om op de lijst te staan. Ze werd verkozen als gemeenteraadslid. Ook vandaag is ze nog altijd sterk geïnteresseerd in de lokale politiek.