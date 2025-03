Voor Helena en Wilfried was het raak aan het Bomkapelletje en ondertussen zijn ze 60 jaar getrouwd

Wilfried Declercq (81) en Helena Lena Depoortere (82) vierden in ’t Katelijnenhof in Beveren hun zestigste huwelijksverjaardag. Wilfried is geboren op 30 december 1940 in Koolskamp, Helena op 5 september 1942, ook in Koolskamp. Ze huwden op 19 februari 1965 en zijn de ouders van drie kinderen, de grootouders van zeven kleinkinderen en de overgrootouders van vier achterkleinkinderen.

Loopbaan

Na de schooltijd ging Wilfried aan de slag op de ouderlijke hoeve, tot hij werd opgeroepen voor de legerdienst. Na de legerdienst ging Wilfried werken bij veevoederbedrijf Vandenavenne in Ooigem. Eerst werkte hij binnen het bedrijf, vervolgens ook als chauffeur voor het rondbrengen van meel bij de landbouwers. Zijn hobby’s? Fietsen en kaarten. Daarvoor kan hij steeds bij Okra terecht. Hij was eveneens vele jaren actief als bestuurslid van de KWB. Voor haar huwelijk ging Lena werken bij weverij Clarysse in Egem. Toen de kinderen kwamen, bleef Lena thuis om voor het gezin te zorgen. Nadien werkte ze nog enkele jaren bij het champignonbedrijf Loyson en Lambrecht in Koolskamp. Net als bij Wilfried zijn haar hobby’s kaarten en fietsen bij Okra. Ze leest ook graag een goed boek.

Hoeve Declercq

Waar het paar elkaar leerde kennen? Cupido schoot raak op hoeve Declercq, in de nabijheid van het Bomkapelletje. (JM)