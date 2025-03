Vonk tussen Esther (80) en Julien (88) sloeg over op zomerfeest

Julien Van Robaeys (88) en Esther Degryse (80) vierden hun 60-jarige huwelijksjubileum. Julien baatte vroeger met echtgenote Esther een landbouwbedrijf uit. “Het was een gemengd bedrijf”, weet Julien. “We hielden koeien, een beetje varkens en teelden daarnaast groenten.”

De vonk tussen Julien en Esther sloeg over tijdens een zomerfeest in het Klein Kasteeltje in de Statiestraat. Het koppel huwde op 19 februari 1965. Op 20 februari volgde het kerkelijk huwelijk. Julien en Esther hebben twee zonen en vijf kleinkinderen. In zijn vrije tijd houdt Julien van kaarten. Hij is ook fervent supporter van Club Brugge. De aandacht van Esther gaat naar het oplossen van kruiswoordraadsels en naar tuinieren.