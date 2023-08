Vonk tussen diamanten Daniel en Elza sloeg over op de kermis

Daniel Bauwens (87) en Elza Vanhoutte (87) vierden hun 60 jaar huwelijksleven met een bijeenkomst in het gemeentehuis en een familiefeest. Daniel doet zijn verhaal: “Ik ben geboren in de kraamkliniek van Beernem. Ik was de jongste in een gezin met zes kinderen en we woonden in de Noordakkerstraat in Wingene, in het huis waar vroeger café ’t oud Fonteintje was. Ik volgde les in de Sint-Elooischool en daarna ging ik werken op de omliggende boerderijen. Ik vond mijn echte job bij de firma Deblaere in Wingene en daar was ik een man van alle werk.” Elza is afkomstig van Sijsele. “Ik leerde Daniel kennen door Daniels broer”, vult Elza nog aan. “Ik kende hem heel goed en hij vond dat wij het perfecte koppel konden zijn. We trokken naar de kermis in Sijsele en toen ik Daniel zag was het liefde op het eerste gezicht. We lieten er geen gras over groeien en stapten al vlug in het huwelijksbootje.” Daniel en Elza hebben drie kinderen en zijn groot- en overgrootouders van vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het koppel woont langs de Noordakkerstraat in Wingene. (NS/foto Nele)