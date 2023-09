Vonk slaat over in de cinema: Marie Louise en Albert vieren diamanten jubileum

Marie Louise Van Beneden (83) en Albert D’hooge (85) vieren hun diamanten jubileum met 60 jaar huwelijksgeluk.

Hun liefdesverhaal begon op een avondje uit in de cinema in Wippelgem. Louise was er met vriendinnen en Albert op zijn eentje. Ze kenden elkaar van zien, want in Wippelgem woonden ze niet ver van elkaar.

Na de film raakten ze aan de praat en algauw volgden er afspraakjes. Korte tijd later waren ze een verliefd koppel en op 12 september 1963 traden ze in Evergem in het huwelijksbootje.

Marie Louise groeide samen met haar twee jongere zussen op in Wippelgem, waar haar ouders een landbouwbedrijf hadden. Na school volgde ze nog drie jaar naailessen in Gent, maar uiteindelijk koos ze steeds voor het werk op het familiale landbouwbedrijf. Ze combineerde dat werk met het huishouden en hielp ook vaak mee in het kinderdagverblijf van hun dochter Monique in de Bogaardestraat in Maldegem. Ook Albert groeide op in Wippelgem. Hij was de jongste van zeven kinderen. Hij ging naar school tot zijn veertiende en draaide daarna mee op het landbouwbedrijf van zijn vader.

Verhuis

Na hun huwelijk gingen Marie Louise en Albert wonen op het erf van Alberts vader in Wippelgem. Ze werkten er hard en runden er hun landbouwbedrijf. Begin de jaren zeventig werden ze geconfronteerd met een onteigening. De ring rond Gent (R4) werd aangelegd dwars door het gebied waar ze hun boerderij en land hadden. Hun zoektocht naar een nieuwe stek om een boerderij te runnen, bracht hen naar de Oude Burkelslag in Maldegem, waar ze een mooi landbouwbedrijf uitbouwden.

Hun liefde werd bekroond met drie kinderen, negen kleinkinderen en ook al een achterkleinkind. Nu genieten Marie Louise en Albert van een mooie oude dag. Ze gaan graag eens krulbollen in het André Trenson Stadion en nemen vaak deel aan fietstochten van OKRA en Neos. Louise gaat graag ook eens dansen in de cafetaria van het Canada Museum. (MIWI)