Voetballer Bryan Van Den Bogaert onverwacht in het huwelijksbootje gestapt met zijn Daphne in Kuurne

Zaterdagnamiddag is in het Kuurnse gemeentehuis linkervleugelverdediger van het Kazachse FC Qyzyljar Petropavlovsk, Bryan Van Den Bogaert, onverwacht in het huwelijksbootje gestapt. Het was vriendin Daphne Naessens die haar toekomstige man – met de smoes dat haar grootouders werden ontvangen op het gemeentehuis – richting trouwzaal had gelokt.

Het was echter schrikken toen linkervleugelverdediger Bryan Van Den Bogaert aankwam op het voorplein van het gemeentehuis en daar zijn Daphne aantrof uitgedost in haar trouwkleed. Ook de familie van Bryan die speciaal vanuit Antwerpen richting Kuurne was gekomen was eveneens duidelijk op de hoogte van het geheim.

Nadat duidelijk een geëmotioneerde Bryan Van Den Bogaert even een traantje had weggepinkt kon dan de uiteindelijke huwelijksceremonie in het gemeentehuis van start gaan.

Tijdens de huwelijksceremonie kreeg de linkervleugelverdediger van burgemeester Francis Benoit een fles Steenezel cadeau voor zijn voetbalprestaties van de afgelopen jaren. Op zijn beurt beloofde Bryan Van Den Bogaert aan burgemeester Benoit dat hij het wel zag zitten als hij er ooit aan dacht om zijn voetbalcarrière af te sluiten om dit te doen bij FC Eendracht Kuurne.

Ook de twee dochtertjes van Daphne en Bryan, Zaya en Zari, waren bij het huwelijk aanwezig. Na enkele weekjes rust op Kuurnse bodem vertrekt Bryan Van Den Bogaert op 20 juni opnieuw richting FC Qyzyljar Petropavlovsk om er zijn ploeg te gaan vervoegen.

(BRU)