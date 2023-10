Vijftig jaar huwelijksgeluk voor tweelingzussen en twee broers

Het gebeurt niet elke dag dat de burgemeester en schepenen een dubbel gouden jubileum mogen vieren. De broers Bernard en Hubert Dobbels stapten op 8 september 1973 in het huwelijksbootje met tweelingzussen Christine en Martine Goethals. Twee maal goud, een unieke belevenis.

Hubert Dobbels zag het levenslicht op 4 januari 1946 en Bernard werd geboren op 18 september 1947. Het gezin telde nog drie dochters. Vader Albert Dobbels en moeder Anna Bostoen runden een landbouwbedrijf in Meulebeke. Hubert studeerde in Moeskroen en volgde nadien de land- en tuinbouwschool in Roeselare. In 1965 voltooide hij zijn legerdienst in Koksijde en daarna hielp hij thuis op de boerderij in de Elbestraat. In 1973 kwamen Hubert en zijn eega op de boerderij aan het ’s Herenhoofdkapelletje terecht. Bernard studeerde ook in Moeskroen en trok daarna naar de landbouwschool in Tielt. In 1973 nam hij de ouderlijke boerderij over. Martine Goethals en haar zus Christine werden op 26 augustus 1953 geboren als de dochters van Frans Goethals en Clara Vandesompele. Ze gingen beiden naar lagere school ’t Veld en vervolgden daarna hun studies in Ardooie en aan de huishoudschool in Meulebeke. Beiden waren lid van de KLJ. Op weg naar school zagen ze de broers Dobbels die altijd naar hen wuifden en tijdens een uitstap met de KLJ werd het ijs gebroken. Ze huwden op 8 september 1973. Martine en Hubert hebben twee kinderen: Christophe gehuwd met Evelien Vande Kerckhove en Bénédicte gehuwd met Stefaan Vandromme. Het gouden echtpaar heeft vier kleinkinderen: Louise, Henri, Justine en Julie. Christine en Bernard hebben ook twee kinderen: Philippe gehuwd met Sandy Geldhof en Charlotte gehuwd met Frederik Claerebout. Ook hier zijn er vier kleinkinderen: Hélène, Mathieu, Alice en Gaston. Christine is reeds meer dan twee decennia politiek actief op de Lijst van de Burgemeester. (LB)