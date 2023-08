Vijftig jaar huwelijksgeluk voor Raymond en Bernice

Raymond Bolle en Bernice Claeys vormen een gouden paar. Op 13 juli was het precies vijftig jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje traden.

Hun liefdesverhaal begon tijdens een avondje uit in café de Vervels in Moerkerke. Bernice was er op stap met haar broer en zus toen ze voor het eerst Raymond ontmoette. De vonk sloeg meteen over, want diezelfde nacht bracht Raymond haar terug naar huis in Donk. Na de eerste ontmoeting volgde een nieuwe afspraak en algauw werden ze een koppel.

Hun liefde werd bekroond met dochter Sabrina en ondertussen is er ook al de 23-jarige kleindochter Shari.

Na zijn legerdienst in de kazerne van Sijsele werd Raymond lasser. Hij werkte een aantal jaar als lasser in de containerbouw en was daarna onafgebroken als lasser aan de slag bij Chauffage Bral in Maldegem. Bernice werkte dan weer een aantal jaar bij de Swaan en Spaan op het industrieterrein van Maldegem. Toen dochter Sabrina geboren werd, bleef ze thuis om in te staan voor het huishouden.

Hobby’s

In zijn jonge jaren voetbalde Raymond in Veldegem en Donk en speelde hij minivoetbal bij de Rode Lantaarn. Daarnaast is hij al jarenlang een gepassioneerd visser, vooral in Cadzand, Frankrijk en Denemarken.

Bernice is graag thuis, maar gaat ook graag eens shoppen. Vele jaren zorgde ze ook voor kleindochter Shari. (MIWI/foto MIWI)