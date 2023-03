Vijftig jaar huwelijksgeluk voor Linda en Eric

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum werden Linda Decaluwe en Eric Desmet ontvangen op het stadhuis door burgemeester Alain Top (Vooruit). Hij overhandigde hen ook enkele geschenken. Linda Decaluwe (70) is geboren op 12 oktober 1952 in Hulste in een gezin van drie kinderen. Zij ging in Hulste naar school tot het 7de leerjaar en trok nadien naar de naaischool in Ooigem. Linda begon te werken op haar zestiende, eerst veertien jaar als stikster bij Heyerinck-Holvoet en 22 jaar bij Depatex. Linda houdt van naaien, tv-kijken en wandelen. Eric Desmet (75) is geboren op 15 april 1947 in Kuurne als vijfde in een gezin van acht kinderen. Hij ging naar de lagere school in Sente en volgde daarna houtbewerking aan de vakschool in Kortrijk. Op zijn zeventiende begon hij te werken als timmerman bij Medal in Heule en later bij Deforche. Daarna werkte hij bij Kerkhof Gryspeert en Ockier en 22 jaar als grafdelver bij Stad Harelbeke. Zijn hobby’s zijn voetbal en Hulste Sportief, kaarten en wandelen. Het jubilerende koppel leerde elkaar kennen in de zaal van de Zwarte Leeuw in Oostrozebeke. “Ik vroeg aan mijn vriend of hij dat blondje zag en ik wilde wedden voor vijf bakken Tuborg dat ze de mijne zou worden”, lacht Eric. Ze trouwden anderhalf jaar later in Hulste op 7 februari 1973 en op 10 februari voor de kerk. “Het was bèrewere de dag van de trouw. ’s Morgens zeer koud, ’s middags regen en ’s avonds sneeuw”, aldus Linda. Het koppel kreeg twee dochters: Virginie en Melanie. Intussen zijn er vier kleinkinderen: Quinten (18), Kirsten (15), Amber (6) en Dré (3). (Peter Van Herzeele/foto LOO)