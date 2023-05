Vijftig jaar huwelijksgeluk voor Guido en Nicole

Op 23 februari 1973 stapten Guido Kuypers en Nicole Notredame in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels vijftig jaar getrouwd en werd daarvoor recent in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur.

Guido werd geboren op 10 september 1951 in Izerberge, een deelgemeente van Alveringem. Toen hij tien jaar oud was verhuisde het gezin naar Moorslede. Guido leerde de stiel van kleermaker. Zo werkte hij onder andere bij Barma, Syntex en Levi’s. Guido is ook een filmliefhebber. Hij is lid van een filmclub. Nicole werd geboren op 28 oktober 1951. Ze maakte deel uit van een gezin met drie dochters. Nicole ging na haar studies snit en naad aan de slag in Den Barma.

Daarna werkte zij ook net als Guido, in Syntex en Levi’s. Guido en Nicole woonden vroeger op een boogscheut van elkaar. Ze werkten ook samen bij Barma. Toen er een bandrecorder ten huyze Notredame kapot was, kwam Guido langs om die te herstellen. Van het een kwam het ander. Guido en Nicole huwden op 3 maart 1973 in Slypskapelle. Het burgerlijk huwelijk ging even daarvoor, op 23 februari, al door. In 1978 streek het koppel neer in de Rozenlaan. Het gouden koppel heeft twee dochters: Sabrina en Evelyn. Inmiddels zijn er ook vier kleinkinderen: Chelsey, Bryan, Dries en Lily. (BF)