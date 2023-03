Vijftig jaar huwelijksgeluk voor Bernard en Marleen

Bernard Balcaen en Marleen Devolder uit de Mezenlaan zijn 50 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van hun gouden jubileum werden ze officieel ontvangen in het gemeentehuis. Bernard zag het levenslicht op 13 april 1951 in een gezin van vijf kinderen in Zwevegem. Tijdens zijn loopbaan was hij eerst elektricien en later meestergast in de spinnerij Bekaert in Waregem. Marleen stamt ook uit een gezin van vijf kinderen. Zij werd op 13 februari 1953 geboren in Kortrijk. Ze werkte in de textielsector en 27 jaar lang bij de poetsdienst van het OCMW in Deerlijk. Ze huwden op 21 februari 1973 in Kortrijk en hebben twee kinderen, Fabienne en Stijn. De jubilarissen zijn beiden heel actief in het verenigingsleven en de buurt, onder meer als bestuurslid van de seniorenclub van de Molenhoek. Ze houden ook van lezen. (DRD/foto DRD)