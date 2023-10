Victor Benoot uit Brielen beleeft onvergetelijk vrijgezellenfeest: “Plots zat Lotte Kopecky naast mij op de bierfiets”

Victor Benoot stapt op 14 oktober in het huwelijksbootje met Margo Pardou. Zoals de traditie het wil vierde Victor met zijn vrienden zijn vrijgezellenfeest. Daarvoor trokken ze onder meer naar Gent, waar Lotte Kopecky haar fandag vierde. Uiteindelijk kwam het tot een ontmoeting tussen Victor en Lotte en ging het vrijgezellenfeest van Victor viraal.

Victor Benoot (29) ging samen met zijn vrienden naar Gent om zijn vrijgezellenfeest te vieren. “Het thema was boeren en ik was de boerin van het gezelschap”, vertelt de aanstaande bruidegom. “Samen met broer en getuige Odiel Benoot, Thijs Delzeyne, Thomas Claus, Rienert Torreele, Arne Margodt, Brecht Vercruysse, Basile Seys, Aaron Carrein, Kevin Defour, Thijs Meesseman, Cedric Dhaene en Timon Decoutere begonnen we de dag in mijn thuisdorp Brielen. We startten bij hoevewinkel ‘t Omloophof, waar er een fotoshoot was bij een tractor. Daarna gingen we paintballen in Poperinge, aten we daar in de buurt en vervolgden we onze weg richting Gent. Je mag zeggen naar het hol van de leeuw, want zelf ben ik Club Brugge-fan. Ook een verwijzing naar ons thema boeren dus.”

Fandag

In Gent reserveerde het gezelschap voor drie uur een bierfiets. Niets deed vermoeden dat ze hiermee viraal zouden gaan. “Er zijn enkele wielerfans in de groep. En plots fietsten we op het plein waar Lotte Kopecky haar fandag hield. We begonnen luidkeels ‘Lotte is van ons, olé olé’ te zingen. Plots rende ze naar onze bierfiets en zat ze naast me. De mensen van haar team SD Worx maakten een filmpje op Instagram en dat ging meteen viraal. Alles verliep heel spontaan en we hadden een aangename babbel met de wereldkampioene. Nadien deed ik nog enkele opdrachten: lopen op klompen langs de Graslei en eieren verkopen. Vervolgens gingen we ribbetjes eten en op stap in Gent. Het was de bedoeling om de vrijgezellen onder ons te houden, maar nu zijn het mooie anekdotes om later te vertellen.”

Huwelijksfeest

Maandagmorgen geniet Victor nog na van deze memorabel vrijgezellenfeest. “Toen ik mijn werkcomputer opendeed, zag ik veel mails van collega’s die me gezien hadden en feliciteerden. Ook mijn verloofde was door het dolle heen. Dit is alvast een mooie voorbode voor onze grote dag. Op 14 oktober stap ik met Margo Pardou (27) in het huwelijksbootje. We geven ons jawoord in het Ieperse stadhuis en daarna volgt nog een ceremonie en avondfeest in ‘t Molenhof. Of Lotte Kopecky naar de trouw zal komen? Neen, helaas niet”, lacht Victor, die een salesfunctie heeft.