Véronique en Wilfried vieren diamanten bruiloft

Véronique Ingelaere en Wilfried Busschaert gaven elkaar zestig jaar geleden, op 8 juli 1963, hun jawoord. Wilfried, die geboren werd op 10 december 1936, kwam uit een familie van autoliefhebbers en garagisten en het was dan ook logisch dat hij een eigen garage had langs de Douvieweg bij het binnenrijden van Watou. Véronique, geboren op 5 juli 1943, hielp al die jaren mee om het bedrijf in goede banen te leiden. Sinds 1996 wonen ze nu in hun fraaie woning met mooie verzorgde bloementuin langs de Gravendreef in Watou. Beiden houden ervan om, zolang hun gezondheid het toelaat, hier en daar nog een uitstapje te maken. De jubilarissen kregen drie kinderen met Ann, Jan en Filip. Ann is gehuwd met Jan Corneillie en zij baten al jaren een garage uit in Krombeke. Jan, die gehuwd is met Ann Soetaert, baatte verder de ouderlijke garage uit. Filip Busschaert is gehuwd met Sabien Delmaere en baat een bandencentrale uit op de hoek van de Zuidlaan en de Westouterseweg in Poperinge. De drie kinderen zorgden samen voor zeven kleinkinderen met Tom en Nic, Thibaut en Tessa en Michiel, Joren en Lisa. Tom zorgde ondertussen al voor twee achterkleinkinderen met Esmée en Leon. De jubilarissen organiseerden voor hun huwelijksverjaardag een groot feest met de hele familie in de schaduw van De Lovie, waar ze gefeliciteerd werden door schepen Loes Vandromme. (PC/foto MD)