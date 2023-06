Vera Vandoorne en Luc Werbrouck vieren hun gouden huwelijksjubileum: “Getrouwd zijn is geven en nemen”

Vera Vandoorne en Luc Werbrouck, beiden geboren in 1951 en allebei van Roeselare afkomstig, leerden elkaar kennen in het uitgaansleven van de jaren ‘70. Dat was voornamelijk in de jeugdclub T’Jing en De Beurs. Schepen Biesbrouck nam op 16 juni 1973 de honneurs van het burgerlijk huwelijk waar. Nu was het schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie die het gouden koppel exact 50 jaar later namens de stad in Koers feliciteerde.

“Vanaf mijn 16de was ik verkoopster in Super Unic Roeselare, wegens gezondheidsredenen ben ik gestopt en ben ik opnieuw gaan studeren”, vertelt Vera. “Studies grafiek, publiciteit, aquarel, modeltekenen aan SAKS Roeselare en vanaf 1987 volgde ik aan het provinciaal technisch instituut in Kortrijk een vierjarige bacheloropleiding textieldesign voor het ontwerpen van meubelstoffen en tapijten. Als designer kon ik aan de slag bij o.a. D’heedene in Deerlijk en weverij Jonckvansteen in Passendale.”

“Vanaf 2007 heb ik op verschillende locaties tentoongesteld, uiteraard ook in galerij Blomme, maar ook in Bergues (Frankrijk). Samen met Luc ben ik actief als vrijwilligster bij het Humanistisch Verbond (HV) in Roeselare en in de werkgroep Lentefeest en Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Luc is voorzitter van het Humanistisch Verbond West-Vlaanderen en de Roeselaarse afdeling. Professioneel was Luc van 1972 tot 2015 ambtenaar bij het Ministerie van Financiën met standplaats in Brussel, Kortrijk, Ingelmunster en Roeselare. In het verlengde van zijn werk was hij ook actief in de vakbond, waar hij voorzitter was van ACOD ministeries West-Vlaanderen.”

Genealogie en sport

Kevin en Toby zijn hun twee zonen. Kevin woont met zijn partner Annick in Izegem en Toby met zijn partner Kescha en de zevenjarige kleindochter Sophia in Ingelmunster. Vera en Luc wonen sinds 1979 in het Biezenhof.

Luc was en is sportief, was actief voetballer, eerst bij KFC Roeselare en later in het liefhebbersvoetbal en zaalvoetbal. Na het behalen van het trainersdiploma was hij jeugdtrainer bij KFC Roeselare en KFC Izegem, beide in derde nationale. Verder speelde hij ook recreatief tennis en squash. Genealogie boeit hem mateloos, hij is een fervente lezer, vooral geschiedenis.

“Mijn grootmoeder was een Plancke (link met de Nieuwmarkt), een andere grootmoeder was Adrianna Rodenbach, mijn grootvader was een Lagae, jawel familie van… en de Werbroucks kwamen van Krottegem, méér Roeselaars kan eigenlijk niet”, lacht Luc. “Zoveel jaren getrouwd zijn kan enkel door elkaar aandacht te geven en te blijven babbelen”, aldus Vera en Luc. (AD)