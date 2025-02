Van frietjes in de trein naar gouden huwelijksjubileum

Guido Landuyt en Patricia Cnudde vierden zaterdag hun gouden huwelijksjubileum met hun familie in het kasteel Ter Borcht in Meulebeke.

Guido Landuyt werd op 31 december 1951 geboren in Tielt. Hij was de enige zoon van Georges Landuyt, metselaar bij de firma Crop, en van Maria Deloddere, huisvrouw. Na zijn lagereschooljaren in de Sint-Amandusschool trok hij naar het Sint-Amandscollege, waar hij als intern de richting economie volgde. Zijn soldatendienst bestond uit drie maanden opleiding in Stokkem en negen maanden dienst in Bad Arolsen. “Daarna werkte ik bij het Ministerie van Financiën, dienst Accijnzen. Ik was eerst controleur in stokerij Bruggeman en daarna vervoegde ik de douanedienst in Gent. Ik kon met pensioen op 1 januari 2012.” In zijn jeugdjaren was hij actief bij de Chiro, later trad hij toe tot het liefhebbersvoetbal; hij speelde onder meer bij de Jempi Boys. Ook bij de kaartersclub De Lustige Manillers was hij een graag geziene gast. Nu is hij huisman en heeft hij een passie voor zijn tuin.

Patricia Cnudde zag het levenslicht op 26 september 1956 in Gent. De lagere school deed ze in Brecht en daarna ging het richting Sint-Lenaerts en De Pinte. Vader François was textielbewerker en moeder Jacqueline Neirynck zorgde voor hun negen kinderen. Patricia is nog steeds werkzaam als poetshulp. Op 13 februari 1975 huwde het koppel en kwamen ze in Meulebeke wonen. In 1978 werd Patricia lid van de turnclub Rap en Knap. Zij deed ook aquagym en nu geeft ze les stoelyoga. Als lid van het Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker organiseert ze maandelijks activiteiten voor lotgenoten.

In de trein

Ze leerden elkaar kennen in november 1973 tijdens een treinrit, toen zij met een vriendin frietjes zat te eten in de laatste wagon. Guido was in dezelfde coupé aan het kaarten met vrienden. Het kwam tot een gesprek, waarbij al snel een afspraak gemaakt werd in de Barbarella in Gent. Het stel heeft twee kinderen, Anja (Benedikt Vroman) en Nico (Angeline Vlieghe), en vijf kleinkinderen: Roel, Juta, Kato, Otte en Nore. (LB)