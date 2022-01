Valentijn en palindroomdag doen huwelijksaangiften pieken in Brugge

Februari belooft een hectische huwelijksmaand te worden. Naast Valentijnsdag is er nu immers ook 22-02-2022, een zogeheten palindroomdag, waarbij je de datum ook van achter naar voor kan lezen.

Trouwen op Valentijnsdag doet het altijd goed bij romantische zielen, en ook nu zijn er alweer twee koppels die ernaar uitkijken om op die dag te trouwen. Niet vanzelfsprekend, want Valentijn valt dit jaar op een maandag en die dag worden er in principe geen huwelijken voltrokken.

Drukke huwelijksdinsdag

Schepen Jasper Pillen, onder meer bevoegd voor Burgerlijke Stand, is wel niet van plan om deze koppels hun mooie dag te ontzeggen. “We hebben besloten om op die dag, dit toch mogelijk te maken.”

Het ziet ernaar uit dat de valentijnskoppels het dit keer echter in aantal zullen moeten afleggen tegen de palindroomliefhebbers, want liefst zeven koppels hebben zich al aangemeld om elkaar op dinsdag 22 februari eeuwige trouw te zweren. “Dit wordt één van de drukste huwelijksdagen op dinsdag sinds lang”, aldus schepen Pillen.

Persoonlijk

“Wij bieden alle koppels voordien een vragenlijst aan, zodat ze voor veel persoonlijke input kunnen zorgen. Hoe lang een huwelijksplechtigheid duurt, hangt dan af van de manier waarop ze die vragenlijst hebben ingevuld. Er zijn er trouwens ook die vragen om zelf iets te mogen zeggen. We moedigen dat ook aan, want dan kunnen we er telkens iets speciaals van maken.”

“Koppels kunnen tot twee weken op voorhand aangifte doen van hun huwelijk. Er is dus nog even tijd voor zij die wensen op een van die twee bijzondere data te huwen”, aldus de schepen.

Schrikkeldag

Februari zal trouwlustigen ook de volgende jaren blijven aanspreken, verwacht schepen Jasper Pillen, en niet alleen door Valentijn. “Zo kreeg ik al de vraag of er huwelijken kunnen voltrokken worden op schrikkeldag 29 februari 2024. En ja, dat gaan we mogelijk maken, maar een huwelijk kan wel pas zes maanden vooraf worden aangevraagd.” (CGRA)