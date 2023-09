Valeer Carpentier en Frida Grymonprez zijn 60 jaar getrouwd

Valeer Carpentier (86) en Frida Grymonprez (83) vierden hun diamanten jubileum in Lichtervelde. Ze werden daarvoor ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg.

Valeer en Frida trouwden op 10 mei 1963. Ze leerden elkaar kennen in het uitgaansleven. Valeer is Lichterveldenaar, Frida is geboren in Grammene maar verhuisde later naar Gits. Frida is grote fan van zanger Christoff. Beroepshalve poetste ze in het Beverbos, over de middag hielp ze met de lunch en ‘s ochtends en ‘s avonds was ze begeleidster op de schoolbus. Valeer werkte als meubelbewerker bij het meubelbedrijf waar nu Optima T zit. Zijn grootste hobby was vinken zetten. Ze hebben één dochter, Inge. (JW)