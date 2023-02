Urbain en Simonne uit Otegem huwden exact 65 jaar geleden: “Van valentijn hadden we toen nog nooit gehoord”

Op 14 februari was het precies 65 jaar geleden dat Urbain Lampole en Simonne Vanhoutte uit Otegem trouwden. “Valentijn? Daar hadden wij toen nog nooit van gehoord.”

Urbain en Simonne zijn geboren in Otegem. Hij op 27 februari 1934, zij op 7 maart 1935. Urbain trok naar de jongensschool in Otegem. Hij volgde er als enige leerling het zevende leerjaar. Zo mocht hij meester Valère Derijcke helpen bij het opleren van zijn duiven. “Ik had daar al enige ervaring mee, want mijn vader speelde ook met de duiven en met de haantjes.” Op zijn veertiende werd hij ‘boever’ bij boer Paul Vantieghem. “Ik verzorgde vijf paarden en deed er het werk op het land mee – 32 hectare, zonder tractor.”

Simonne begon na het achtste leerjaar als dienstmeisje bij dokter Vanneste. Daarna ging ze werken in textielbedrijf Steverlynck in Vichte, en daarna opnieuw als dienstmeisje, bij een vooraanstaande familie in Brussel. “Ik had er een comfortabel leven, maar door een ziekte moest ik terug naar Otegem komen. Na een rustperiode kon ik er aan de slag bij de firma Dendauw.”

Samen naar school

Urbain en Simonne waren als kind buren. Ze gingen samen naar school en samen naar de kermis. In 1954 werden ze een koppel, op vrijdag 14 februari 1958 trouwden ze in het gemeentehuis van Otegem. “Toen was er nog geen sprake van valentijn – we hadden er in ieder geval nog nooit van gehoord. Dat werd maar veel later ingevoerd, door de commerce.”

Eén jaar na hun huwelijk ging Urbain werken in het staaldraadmagazijn van Bekaert. In 1989 ging hij met pensioen. Simonne werkte eerst thuis, waar ze stikwerkopdrachten uitvoerde, en ging later weer in een bedrijf aan de slag.

Urbain en Simonne waren grote tuinliefhebbers en gingen graag op reis. Ze waren ook jaren betrokken bij de Okra-werking in Otegem, waar ze lang in de Tempelstraat hebben gewoond. Nu wonen ze op het Leanderhof in Zwevegem. Ze hebben twee kinderen: Carine en Claudine. Angelique, Björn, Jochen en Jelle zijn de vier kleinkinderen. Er zijn al negen achterkleinkinderen. (GJZ)