Urbain en Maria vieren hun briljanten bruiloft

Urbain Le Dieu (90) en Maria Callewaert (91) kregen felicitaties van het Belgische koningshuis en geschenken van het gemeentebestuur voor hun 65ste huwelijksverjaardag. Hun briljanten bruiloft vierden ze met hun familie ten huize Le Dieu in Adinkerke. Urbain is geboren in Adinkerke, Maria in Lampernisse. Ze leerden elkaar kennen in Veurne toen ze allebei werkten bij de firma Debaenst, gespecialiseerd in ‘koloniale waren’. Urbain was er mecanicien, Maria stond in voor het poetswerk. In 1958 stapte het jonge stel in het huwelijksbootje en ze gingen in Adinkerke wonen.

“Van onze drie kinderen zijn er alleen nog Brigitte en Jean-Pierre; Dominique is helaas jong overleden. Onze 5 kleinkinderen Jeroen, Elodie, Astrid, Anastasia en Pros zien we regelmatig, en we hebben ook al 2 achterkleinkinderen!”, vertelt Maria. De kleinkinderen zien hun ‘bobonne’ en ‘pépé’ heel graag, want nu Urbain niet meer zo goed te been is, wisselen ze elkaar af als taxichauffeur om samen boodschappen te doen. Of ze komen langs om samen een kaartje te leggen. “Maria en ik zijn liefhebbers van antiek en we houden van schilderijen. Ons hele huis hangt vol met werken van bevriende kunstenaars als Georges Tahon, Boer Theuninck en Willy Colleman.” (MVO/foto MVO)