Trouwen met zicht op zee kan weer in Oostende: Frederik en Isabelle bijten spits af

Trouwen met zicht op zee kan vanaf nu weer in Oostende. De 32-jarige tandarts Frederik De Paepe mocht samen met zijn 29-jarige kinesiste Isabelle Hoogmartens de spits afbijten. “Trouwen op deze manier maakt het hele gebeuren compleet”, klinkt het.

Het huwen in openlucht bestaat in Oostende al sinds vorig jaar. Naast trouwen ter hoogte van de Ventiaanse Gaanderijen met zicht op zee, biedt Oostende ook de mogelijkheid om te trouwen voor het Stadhuis met zicht op de Mercator of in de kiosk in het Leopoldpark. “Het geeft trouwen een typisch Oostendse accent”, zegt schepen Hina Bhatti. “Buiten trouwen kan om praktische redenen enkel op zaterdag. Huwen met zicht op de Mercator kan echter ook op vrijdag.”

In Hollywoodstijl

Op zaterdag 7 mei mocht de 32-jarige tandarts Frederik De Paepe samen met zijn 29-jarige kinesiste Isabelle Hoogmartens de spits afbijten. Zij mochten als eerste koppel dit jaar trouwen met het prachtige zicht op het Oostendse strand en de zee. In ware Hollywoodstijl reden ze richting Venetiaanse gaanderijen op de Oostendse zeedijk, waar hun vrienden en familie hen stonden op te wachten.

Geen regen

“De link met de zee kan haast niet groter zijn”, zegt Frederik. “Even hebben we toch gevreesd dat de regen roet in het eten zou gooien. Er werd immers regen voorspeld voor één dag, terwijl het de laatste weken amper heeft geregend. Uitgerekend op deze dag zouden de hemelsluizen openen, maar de regen bleef gelukkig uit.”

Uniek feest

Frederik en Isabelle leerden elkaar vier jaar geleden kennen op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Na enkele afspraakjes in Oostende sloeg de vonk uiteindelijk over. “Oma is afkomstig van Boom en zij is heel trots dat we elkaar leerden kennen op haar grondgebied”, zegt Isabelle lachend. “Trouwen op deze manier maakt het hele gebeuren compleet. Straks gaan we nog met de familie en de getuigen feesten.”