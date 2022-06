Trouwen buiten het gemeentehuis blijft mogelijk: wetswijziging door minister Van Quickenborne

Omdat het juridisch riskant is om buiten het gemeentehuis te huwen, komt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met een wetswijziging waardoor een huwelijk niet meer per se in het gemeentehuis moet plaatsvinden. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag, en wordt bevestigd door het kabinet van de minister.

Vele steden verplaatsten burgerlijke huwelijken naar de buitenlucht tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie. Maar daarmee flirtten ze eigenlijk met de wet. Het burgerlijk wetboek stelt namelijk dat huwelijken in principe ‘in het gemeentehuis’ moeten plaatsvinden. Daar kan van worden afgeweken via een beslissing van de gemeenteraad, maar dan moet het gaan om ‘andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitende gebruiksrecht heeft’.

Die laatste voorwaarde leidde tot hoofdbrekens. Wat als de buitenlocatie pakweg eigendom is van een autonoom gemeentebedrijf, of alleen in concessie is gegeven aan de gemeente? De regel is niet zonder belang. Een huwelijk ‘dat niet in het openbaar is aangegaan, kan nietig verklaard wworden’, stelt hetzelfde burgerlijk wetboek.

Andere voorwaarden

Via een wetswijziging wil minister Van Quickenborne die voorwaarde nu schrappen. Op die manier wil hij de verwarring vermijden die nu soms heerst bij gemeenten die buiten huwen willen organiseren, zegt zijn woordvoerder.

De andere voorwaarden blijven behouden: het zal niet mogelijk zijn om burgerlijke huwelijken te voltrekken op privéddomein, zoals een restaurant of een privétuin. Het huwelijk moet ook nog steeds plaatsvinden in de gemeente waar een van beide echtgenoten officieel woont.