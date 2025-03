Thérèse en Ronny klinken op 50 jaar huwelijksgeluk

Naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum werden Thérèse Van Vooren (72) en Ronny Storm (71) in het gemeentehuis uitgebreid in de bloemetjes gezet.

In de winter van 1972 ontmoetten ze elkaar op café in Maldegem. Na twee jaar verkering traden ze op 13 februari 1975 in het huwelijksbootje op het gemeentehuis van Adegem. De volgende dag werd in de Sint-Adrianuskerk het kerkelijk huwelijk voltrokken. Ze vestigden zich in het Oosteindeke in Adegem, waar ze nog steeds wonen. Hun liefde werd bekroond met twee kinderen en twee kleinkinderen.

Ronny was aan de slag als ijzervlechter bij de firma De Meyere en de firma De Nul. De laatste 10 jaar van zijn carrière werkte hij bij Agref in Wetteren. Thérèse zorgde lang voor haar vader en nam het huishouden en de opvoeding van de kinderen voor haar rekening. Gaaibollen was hun passie. Samen maakten ze mooie reizen. Ze werken graag in de tuin en gaan regelmatig fietsen in Nederland.

(MIWI)