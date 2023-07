Stephen (62) en Karina (62) nodigen de hele buurt uit voor trouwfeest in Oostende, met maar één vereiste: “De aanwezige mannen moeten een kilt dragen”

Ze leerden elkaar vijf jaar geleden kennen, trouwden afgelopen woensdag voor de wet, en nodigen nu de hele buurt uit op hun trouwfeest. Stephen Evans (62) en Karina Van Oost (62) hebben echter maar één vereiste: de aanwezige mannen moeten een kilt dragen.

Stephen werd geboren in Wales, maar woont al 45 jaar in Oostende. Toch is hij zijn roots nooit vergeten. Meer nog: geregeld draagt de man een kilt. Een kilt horen we u zeggen? Hij is toch geen Schot? “Een kilt wordt niet alleen in Schotland gedragen”, legt Stephen uit. “Die wordt traditioneel inderdaad in het Schotse gebied gedragen, maar ook in Wales en Ierland en zelfs ergens in Frankrijk.”

Paardenrennen

De man was amper 17 jaar toen hij de stap zette om het Kanaal over te steken naar de badstad. “Ik was jockey en kwam naar Oostende omdat het paardenrennen hier volop leefde. De stal waarvoor ik toen reed bevond zich in Oostende. Uiteindelijk deed ik dat twintig jaar. Ondertussen ben ik al ruim 25 jaar stukadoor”, aldus Stephen.

Vijf jaar geleden leerde Stephen uiteindelijk Karina kennen. “Op café”, zegt de man. “Ik had op een bierkaartje geschreven dat ik een gratis massage te bieden had. Ik gaf die – om te lachen uiteraard – aan twee vrouwen. Karina beet. (lacht) Woensdag zijn we uiteindelijk getrouwd voor de wet. We hielden al een groot feest voor onze familie en dichte vrienden.”

Café ?

Het koppel wil echter een stap verder gaan en zelfs de hele buurt uitnodigen voor een extra feest. “Iedereen die dat wil mag zaterdag vanaf 14 uur langskomen in café ? (voluit Café Vraagteken, red.). Maar we hebben wel een vereiste en dat is dat de mannen een kilt moeten dragen. Op die manier willen we nieuwe mensen leren kennen uit de buurt en ook mensen die misschien uit Groot-Brittannië komen en hier ondertussen wonen. Vrienden heb je nooit genoeg”, vindt Stephen.

Paard en koets

Het koppel komt zaterdag omstreeks 14.30 uur toe in paard en koets ter hoogte van café ?, op de hoek van de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg in de wijk Westerkwartier. “Hoeveel volk we verwachten? Hopelijk genoeg. Moeilijk om daar een getal op te plakken, maar het moet gewoon een leuk feest zijn”, besluit het koppel.