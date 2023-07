Stephen (62) en Karina (62) beleven onvergetelijk trouwfeest in kilt: “Tevreden met de opkomst”

Stephen is geboren in Wales, maar woont al vier jaar in Oostende. Hij wou tijdens zijn huwelijksfeest met Karina zijn roots achterna. Daarom nodigde hij de hele buurt uit. Er was maar een voorwaarde: de aanwezigen moesten een kilt dragen. Enkele tientallen mensen kwamen op de oproep af.

Ze huwden eigenlijk al voor de wet afgelopen woensdag en ze hielden al een feest voor hun familie en vrienden. Toch wou het koppel dat feest nog eens overdoen voor de hele buurt. Ze nodigden iedereen die dat wou uit op hun trouwfeest in ‘Café ?’. Alleen was normale kledij uit den boze. “Ik ben geboren en getogen in Wales”, zegt Stephen. “Daarom wou ik nog eens terug naar mijn roots. Ik draag zelf nog geregeld een kilt en wou wel wat kilts zien op mijn huwelijksfeest.”

Niet enkel in Schotland

Dus nodigde hij iedereen uit om de traditionele kledij uit Schotland te dragen. “Het is dan wel bekend van Schotland, maar een kilt wordt ook in Wales en in Ierland gedragen”, duidt de man. “Zelfs in delen van Frankrijk zie je ze. Uiteindelijk kwamen toch wel wat mensen op de oproep af. Ik ben tevreden met de opkomst. Volgend jaar geven we opnieuw een feest voor ons eenjarig huwelijk en dan is opnieuw de hele buurt uitgenodigd.”