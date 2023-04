Stefaan en Lena uit Ingelmunster vieren hun diamanten huwelijksverjaardag

Stefaan De Boever en Hélène Lena Aedens uit de Oostrozebekestraat werden op zaterdagvoormiddag 22 april officieel ontvangen in het gemeentehuis voor hun diamanten huwelijksbruiloft. Schepen Katrien Vandecasteele, bijgestaan door schepen Jan Rosseel, feliciteerde het echtpaar met hun 60ste huwelijksverjaardag.

Er werden enkele geschenken uitgereikt. Na de gemeentelijke receptie trok het echtpaar samen met de familie voor een feestmaaltijd naar ’t Goed ter Couteren in de Handelsstraat.

Na de schooljaren werkte Stefaan (83) als garagist. Hij begon op 17-jarige leeftijd in de garage Tack in Waregem. Daarna hield hij een garage en een benzinepomp open aan de Menenpoort in Kortrijk. In 1965 verhuisde het echtpaar naar de Oostrozebekestraat in Ingelmunster, waar ze ook een garage en benzinepomp runden. Stefaan en Lena moesten voor de aanleg van de nieuwe brug en rotonde verhuizen. Ze vonden een ander beschikbaar onderkomen eveneens in de Oostrozebekestraat, waar de gebouwen Castelein waren gevestigd. Toen was dat een handel in kolen en bouwstoffen, maar dat veranderde naar een garage.

Stefaan was vele jaren Opel-verdeler. Op 71-jarige leeftijd ging hij met pensioen. Lena (80) hielp in de garage. Ze stond vooral in voor de bediening aan de benzinepomp en de boekhouding. Stefaan kwam graag onder de mensen en ook nu nog slaat hij met iedereen een praatje. Als handelaar en voortrekker van het verenigingsleven engageerde hij zich voor de middenstandsactie Attractie, met als hoofdprijs een auto. Ook wielrennen spreekt hem sterk aan. Ooit was het de Grote Prijs Garage De Boever, nu is dat de Trofee van Ingelmunster Memorial Eugeen Grijspeerdt en Patrik Vroman. Het echtpaar gaat wel eens naar hun appartement aan de kust. Stefaan gaat graag nog op reis, maar zijn vrouw heeft vliegangst en dus is een reis met het vliegtuig voor haar niet zo evident.

Stefaan leerde Lena kennen in café De Voetbal in Waregem, een zaak die de ouders van Lena open hielden. Op 19 april 1963 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze hebben vier kinderen: Patrick (1963) is de partner van Mieke Vanneste (Oostrozebekestraat), Dominique (1964) trouwde met Patricia Vandecasteele (Kortrijkstraat), Denis (1965) trouwde met Carmen Bonte (Weststraat), en Heidi (1966) trouwde met Tom Declercq (Roeselare). De jubilarissen hebben vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

(Patrick D./Foto FODI)

