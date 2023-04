Sportief koppel Brigitte en Johan vieren gouden bruiloft

Brigitte Crombez, geboren in 1952 en afkomstig uit Staden, en Johan Devriendt, geboren in 1951 in Hooglede, gaven elkaar hun jawoord in het gemeentehuis van Staden op 16 maart 1973. Meer dan vijftig jaar later was het op paaszaterdag 8 april feest in KOERS in Roeselare voor de officiële huldiging in aanwezigheid van onder anderen schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie, die het gouden paar namens de stad feliciteerde en bloemen en waardebonnen overhandigde.

Dancing Flandria

Brigitte en Johan leerden elkaar kennen in dancing Flandria in Staden, waar er om de veertien dagen een bal werd georganiseerd. Brigitte volgde na de lagere school de richting kinderverzorgster. Ze startte haar beroepsloopbaan evenwel als textielarbeidster, maar later was ze onthaalmoeder bij ’t Harlekijntje. Johan volgde aan het VTI Kortrijk de richting houtbewerking en werkte zijn hele actieve loopbaan bij de firma Wyffels in Hooglede als binnenhuisschrijnwerker.

Ze wonen in Kouterweg in Beveren. Ze zijn de ouders van Friedel en Bart. Friedel is kinesiste en woont met haar echtgenoot Filip Decommere in Appelterre (Ninove). Bart is single en werkt bij de groendienst van de stad Roeselare. Marie en Fien zijn hun kleinkinderen. Brigitte en Johan zijn uiterst sportief: ze wandelen en fietsen. De wandelingen zijn vaak bergwandelingen, aangevuld met berg- en rotsbeklimmingen. Met dat soort lowbudget sportieve avonturen hebben ze reeds een flink deel van de (berg)wereld gezien. Ze zijn beiden lid van de wandelclub Voetje voor voetje. In het voor- en najaar trekken ze er met hun caravan opuit, de laatste tijd voornamelijk naar het Hoge Noorden. Johan is ook Mooimaker en zorgt ervoor dat zijn wijk er netjes bijligt. “Zwerfvuil opruimen zou eigenlijk niet moeten gebeuren”, zucht Johan, maar het is spijtig genoeg niet anders. Ik maak er met de collega-Mooimakers het beste van.” Veel verdragen, maar ook veel zwijgen zijn voor hen dé ingrediënten voor reeds 50 jaar huwelijksgeluk. (AD)