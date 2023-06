In het stadhuis van Oostende had zaterdagmorgen een bijzonder sportief huwelijk plaats. Basketter Vrenz Bleijenbergh, speler van BBC Filou Oostende en Ymke Baert, een 22-jarige verpleegster uit Brugge, werden door burgemeester Bart Tommelein, een echte basketfan, in de echt verbonden in het bijzijn van familie en vrienden.

Het paar woont in Oostende. Vrenz (22) meet 2m08, voelt zich thuis in Oostende, maar kan nog niet bevestigen of hij ook volgend seizoen zal uitkomen voor de kampioen. (FRO)