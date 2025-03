Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Lucas Goemaere en Simonne Vandenbogaerde door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Lucas werd geboren in Wielsbeke op 25 juni 1942. Simonne zag het levenslicht in Waregem op 8 april 1944. Ze hebben drie kinderen: Nancy, Anja en Nico, zeven kleinkinderen: Sarah, Sander, Lore, Wout, Stan, Aaron en Hannes en twee achterkleinkinderen: Léon en Miel. (PPW/foto HDV)