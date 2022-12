Simon en Simonne vieren diamanten huwelijksverjaardag

Simon Vlaeminck (84) en Simonne Delafonteyne (79) vierden hun 60-jarig huwelijk. Naar aanleiding van hun jubileum kregen ze een warme ontvangst in het gemeentehuis. Op 9 november 1962 stapte het koppel in het huwelijksbootje. Na hun huwelijk vonden ze hun thuis langs de Markegemsesteenweg in Dentergem, waar het koppel nog altijd woont. Ze werkten beiden in de textielfabriek van Abbeloos. Simonne werkte bij de confectie en Simon was meestergast-bediende op de afdeling weverij. Hun huwelijk werd bekroond met twee kinderen. De familie werd later uitgebreid met vier kleinkinderen.