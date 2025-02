Schepen Bert De Brabandere mag eigen ouders feliciteren met gouden huwelijksjubileum

Op 1 februari 1975 gaven Johan De Brabandere en Erna Ots in het stadhuis van Brugge elkaar het jawoord. 50 jaar later vierden ze dat met familie en vrienden in restaurant De Savoye in Knokke, waar zoon Karel ooit nog als souschef achter het fornuis stond.

De andere zoon, Bert De Brabandere, had de eer om als schepen namens het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis de officiële gelukwensen over te brengen. Het echtpaar heeft drie kinderen. Zoon Bert is getrouwd met Britt Schouppe en heeft één zoon Conrad. Karel is getrouwd met Tom Roose. Wouter is getrouwd met Isabelle Van Ussel en heeft twee kinderen: Anna en Georges.

Johan en Erna leerden elkaar kennen op de atletiekpiste. Erna was Belgisch recordhoudster en Johan was begeleider van verschillende atleten uit Wingene en omstreken. Een goeie 30 jaar geleden verhuisden ze naar Knokke-Heist en namen de jonge zonen mee onder de arm. Johan en Erna waren beroepshalve actief in de verzekeringswereld.

Erna is de dame die honderden mensen uit Knokke-Heist leerde lopen via start-to-run en loopt nog steeds enkele keren per week haar rondje. Ze zetelt ook in de sportraad van Knokke-Heist en in de masterscommissie van Atletiek Vlaanderen. Samen gaan ze nog iedere week naar een atletiekwedstrijd kijken. Johan is al heel zijn leven een fervente supporter van Cercle Brugge. Daarnaast staan ze altijd klaar om de kleinkinderen op te vangen.