Sabina en Gilbert vieren hun briljanten huwelijksverjaardag

Sabina Terryn (92) van Langemark en Gilbert Deschrevel (89) van Boezinge huwden op 20 september 1958. Ze vierden hun bijna briljanten huwelijksverjaardag op zaterdag 19 augustus in feestzaal De Zilverbergstatie. Schepen Nathalie Muylle was er namens de stad aanwezig om het briljanten paar geluk te wensen.

Het koppel is via familie in Roeselare beland en ze wonen sinds 1964 in de Mezenstraat. Gilbert volgde de richting mechanica aan het VTI in Ieper en bekwaamde zich verder, via avondonderwijs, aan het Roeselaarse VTI. Hij werkte het grootste deel van zijn beroepsloopbaan bij La Brugeoise (nu Alstom) in Brugge. Sabina was zorgzame huisvrouw en toegewijde moeder voor haar kinderen Dirk en Ann. Dirk woont opnieuw tijdelijk bij zijn ouders en Ann, gehuwd met Piet Vandenabeele, woont ook in Roeselare. Maarten, Jorike en Sander zijn hun kleinkinderen. Siebe en Sanne hun achterkleinkinderen. Gilbert was mede dankzij bijscholing van veel (technische) markten thuis en heeft grote en kleine karweien uitgevoerd aan eigen huis en aan de huizen van zijn kinderen. Petanque samen met de Coloravrienden in Beveren was voor hem een fijne uitlaatklep, evenals het kweken en verzorgen van parkieten. Sabina is verzot op het invullen van kruiswoordraadsels en woordzoekers. Ze was lid van KAV en beide van OKRA op de Godelieve parochie.

Advies

“Doen wat je moet doen”, dat is volgens Gilbert een van de voorwaarden om al 65 jaar lief en leed te delen. “En veel toegeven”, voegt Sabina er glimlachend aan toe. Nu op naar platina! (AD)