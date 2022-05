Rumbekenaren Maria en Ruffin vieren hun diamanten huwelijksjubileum

Maria Foulon en Ruffin Wallays beloofden elkaar op 28 april 1962 eeuwige trouw en vierden samen met hun grote familie hun diamanten huwelijksjubileum in feestzaal Orchidee. Burgemeester Kris Declercq was er namens de stad Roeselare aanwezig om hen van harte geluk te wensen.

Maria (83) is de oudste van zeven kinderen en afkomstig van Beitem, Ruffin (85) is de derde uit een groot nest van tien uit Oekene. Beiden komen uit een landbouwersgezin en leerden elkaar kennen bij de KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd).

Vlaamse Rundveeteelt Vereniging

Ruffin volgde de landbouwschool, hielp een 10-tal jaar zijn vader op de ouderlijke hoeve en was nadien tot aan zijn brugpensioen gewestelijk secretaris van kwekers en houders van rundvee onder de paraplu van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging.

Hij ging van boerderij naar boerderij om er de dieren te registreren en hun ‘paspoort’ in grote boeken manueel bij te houden. Dat was het begin van wat we vandaag kennen als de perfecte traceerbaarheid van vlees op ons bord vanaf het prille begin. Maria hielp, naast de zorg van het gezin, mee met de administratie.

Groene vingers

Samen hebben ze vier kinderen: Hilde is schoolkok, Mieke (getrouwd met Rik Cappelle) is thuisverpleegster, Els baat samen met haar man Marc Maertens een slagerij uit in Brugge en Griet (gehuwd met Kristof Vanhecke) is kleuterleidster.

Elise, Helene, Justine, Bruno, Kim, Stan en Mien zijn hun kleinkinderen. Fien en Jade hun achterkleinkinderen. Hun woning in de Populierstraat, waar ze sinds 1968 wonen, is omgeven door een grote en erg verzorgde tuin, want zowel Maria als Ruffin hebben groene vingers.

Maria was jarenlang bestuurslid van KVLV-Roeselare (nu Ferm), waarvan zes jaar secretaris en zes jaar voorzitster. Beiden volgen nog altijd graag het reilen en zeilen binnen de agrarische sector door het lezen van de gespecialiseerde landbouwpers. “Er zijn voor elkaar is de sleutel om diamant in ‘t huwelijksleven te halen”, bevestigen beiden met de glimlach. (AD)